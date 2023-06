Patru persoane au murit în urma un atac rus asupra orașului ucrainean Kramatorsk Cel putin patru oameni au murit dupa un atac rusesc cu rachete, care a vizat centrul orasului ucrainean Kramatorsk. Un restaurant si o zona comerciala au fost lovite si alti oameni s-ar putea afla sub ruine, asa incat autoritatile se tem ca ar putea exista multe alte victime, scrie Rador. Un jurnalist belgian a declarat pentru BBC ca abia plecase din restaurant cand a lovit racheta. La zece minute dupa ce a plecat din cladire a auzit doua explozii puternice. Mergand ulterior la locul incidentului, a putut vedea morti si mai multi oameni care tipau si plangeau. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

