Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Pacienții sunt evacuați, unii in scaune cu […] The post Patru persoane au murit in incendiul de la spitalul din Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .