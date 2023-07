Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu racheta asupra unei scoli dintr-o localitate aflata in apropierea liniei de front din estul Ucrainei, in regiunea Donetk, s-a soldat vineri cu moartea a doua femei, inclusiv o profesoara, si ranirea a sase persoane, a anuntat politia ucraineana, potrivit Reuters.

- Trupele ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Reuters. De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate in sud-est,…

- Mai multe explozii au fost auzite in timpul nopții in Odesa, autoritațile locale anunțand ca zona a fost atacata cu rachete de pe Marea Neagra, care au fost interceptate de apararea aeriana. In timpul weekendului, confruntarile au continuat, cu cele mai intense lupte desfașurate in sud-estul provinciei…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Americanii sunt pe cale sa trimita avioane de lupta F-16, mult mai competitive decat ce au ucrainenii in prezent la dispoziție. SUA afirma ca le vor permite aliatilor lor occidentali sa furnizeze Ucrainei avioane de lupta avansate, inclusiv avioane F-16 de fabricatie americana, relateaza BBC. Consilierul…

- Armata rusa a dezmintit orice ”strapungere” a apararii sale de catre fortele ucrainene, dupa „ingrijorari” exprimate de seful grupului paramilitar Wagner si bloggeri militari prorusi, informeaza vineri AFP. Mai multi bloggeri prorusi care urmaresc situatia pe teren si-au exprimat ingrijorarea in legatura…

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- "Avem in fiecare zi stive de mii de corpuri pe care le punem in sicrie si le trimitem acasa", a spus Prigojin, care adesea exagereaza, intr-un interviu publicat sambata de bloggerul militar rus Semion Pegov, preluat de agentia DPA.Din cauza munitiei de artilerie insuficiente, pierderile in randul luptatorilor…