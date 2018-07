Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident in Balțați, județul Iași intre un autocar, un microbuz și o mașina. Șoferul unei mașini a murit, dupa ce s-a ciocnit cu un microbuz și un autocar. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La fața locului intervine o autospeciala pentru transport personal și victime multiple,…

- Se pare ca accident a fost produs din cauza ca șoferul autoturismului Dacia Duster a adormit. Autoturismul a patruns pe contrasens și a intrat in șanțul de pe marginea carosabilului, unde s-a și rasturnat. In urma accidentului și-au pierdut viața patru persoane, toți membri ai aceleași familii:…

- Accident grav la Sibiu, produs de un sofer de 22 de ani, baut la volan. Patru persoane au fost ranite, intre care și un adolescent de 16 ani, dupa ce doua masini s-au ciocnit in municipiului Sibiu, in apropierea Aeroportului. Soferul unui autoturim cu volan pe dreapta a patruns pe contrasens si a izbit…

- Un pensionar de 71 de ani a adormit la volan și a lovit in plin un microbuz cu elevi. Un copil a fost ranit, iar batranul și o femeie care era pasager in autoturism au ajuns la spital. Pensionarul in varsta de 71 de ani a adormit la volan iar mașina scapata de sub control a lovit frontal microbuzul…

- Un accident rutier s-a petrecut in cursul acestei dimineți, pe Autostrada A1 Sebes – Sibiu, intre Apoldu de Jos și Saliște. La fața locului a plecat o ambulanța SMURD C, o mașina de la descarcerare și o autospeciala cu apa și spuma. IPJ Sibiu a anunțat ca accidentul a avut loc la km. 274, in zona viaductului…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe raza localitatii Pribilesti, comuna Satulung. Din primele informatii se pare ca patru persoane au suferit vatamari corporale. In acest moment spre locul accidentului se indreapta echipajele de interventie ale SMURD, pompierii de la…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui atac cu vehicul produs vineri dupa-amiaza in fata unei moschei din orasul britanic Birmingham, iar anchetatorii nu exclud posibilitatea unui act terorist.Soferul nu a oprit dupa atac si nu a fost inca localizat, scrie mediafax.ro.

- O femeie de 31 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a adormit la volan si a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea, intrand intr-un autoturism care circula regulamentar din sensul opus.