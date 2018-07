Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter s-a prabusit luni dimineata in apropiere de un pod in nordul Beijingului, a relatat pe site-ul sau cotidianul oficial de limba engleza China Daily, potrivit Reuters. Publicatia nu a oferit alte informatii in afara de identificarea locului in care s-a produs incidentul, in apropiere…

- Cinci persoane au fost ranite sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, in localitatea mureșeana Gornești. La fața locului se deplaseaza și un elicopter SMURD, circulația fiind blocata, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a…

- Cel puțin 22 de persoane au fost ranite, cele mai multe prezentand leziuni minore, dupa ce un cort de la o baza militara din California s-a prabușit din cauza suflului generat de un elicopter care efectua manevrele de aterizare, au anunțat autoritațile, informeaza site-ul postului KABC-7, conform…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite luni dupa ce roca topita care se scurge din vulcanul Kilauea din Hawaii a explodat si a lovit o ambarcatiune turistica, potrivit Reuters si DPA, preluate de agerpres. ''Proiectilul'' din lava, de marimea unei mingi de baschet, a strapuns acoperisul ambarcatiunii,…

- Cel putin 19 raniti, unii grav, in urma prabusirii unui avion in apropiere de Pretoria. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP. „Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum…

- Doua persoane au fost ranite grav in urma deraierii unui tren de pasageri, marti dimineata, in apropierea orasului austriac St. Polten, relateaza agentiile de presa APA, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.In tren, care avea trei vagoane, se aflau aproximativ 80 de persoane, printre care numerosi…

- Atac armat la Malmo, in Suedia. Patru persoane au fost ranite, a anunțat poliția suedeza intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Motivul pentru care au fost trase focuri de arma nu a fost inca precizat. Patru persoane au fost ranite in orașul suedez Malmo, dupa ce au fost trase mai multe focuri…

