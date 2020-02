Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea UPDATE| Accident GRAV pe DJ 107B, la intrare in Coșlariu. 4 persoane au fost ranite dupa o coliziune intre doua mașini. Traficul este oprit Accident GRAV pe DJ 107B, la intrare in Coslariu. 4 persoane au fost ranite dupa o coliziune intre doua mașini. Traficul este oprit Potrivit IPJ Alba,…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident de circulație produs la intrarea in Coșlariu, dinspre Blaj, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Accidentul s-a produs miercuri dupa amiaza, pe drumul județean 107 B. Traficul in zona este blocat. Din primele informații,…

- Un autoturism a fost facut țandari, in urma unei coliziuni cu un autobuz, in aceasta seara, in Timiș. In urma acidentului doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Incidentul a avut loc in jurul orei 19.15, intre localitațile Sanandrei și Carani, pe DJ692. Un autoturism in care se aflau…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca in urma primelor cercetari, politistii au stabilit ca un tanar de 20 de ani, din comuna Sancraieni, in timp ce conducea un autoturism pe directia Gheorgheni - Miercurea-Ciuc, la iesirea dintr-o curba la stanga, a trecut pe contrasens…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs joi dimineata pe DN 65, la Valea Mare, in apropierea municipiului Slatina, intre doua autoturisme si un TIR, potrivit reprezentantilor Inspectoratului...

- Accident mortal la Cornești. Doua persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe raza localitații clujene Cornești, comuna Mihai Viteazu. Un autocamion a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism in care se aflau patru persoane.…

- Un accident rutier grav a avut loc duminica seara, in jurul orei 21.15, la intersecția intersecția strazilor Toporașilor cu Nichita Stanescu din Alba Iulia. Șase persoane au fost ranite dupa o coliziune intre doua autoturisme. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine la un accident rutier in Alba…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Accident rutier GRAV in Alba Iulia: Șase persoane ranite, dintre care una incarcerata, dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier grav a avut loc duminica seara, in jurul orei 21.15, in Alba Iulia. Șase persoane au fost ranite dupa o coliziune intre doua autoturisme.…