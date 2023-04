Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 11 aprilie 2023, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in București, la adresele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și…

- Un copil a fost mușcat vineri, 24 martie, de un caine, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 1, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei. Copilul a fost transportat la spital, iar autoritațile fac verificari. „La data de 24 martie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Un barbat care, in noaptea de vineri spre sambata, nu a oprit la semnalele politistilor din Bucuresti, fiind urmarit, a provocat un accident si a fugit. El a fost prins și reținut, informeaza News.ro. Conform unor ȘtirileProTV, șoferul ar fi Robert Nica, fostul lider al Clanului Sportivilor. ”La data…

- Accident grav de circulație pe Șoseaua Colentina din Bucuresti. O mașina de Poliție a fost grav avariata in timpul unei urmariri. Doi polițiști au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe șoseaua Colentina din Sectorul 2, acolo unde un sofer a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Barbatul…

- O incadrare greșita in trafic s-a lasat cu bataie, in plina strada, pentru un șofer din București. Barbatul s-a trezit ca mașina care circula in fața lui oprește brusc, iar din ea coboara șoferul și o femeie, ambii puși pe scandal. Fara sa stea prea mult pe ganduri, cei doi se napustesc asupra barbatului,…

- O femeie i-a anuntat pe politistii bucureșteni sambata seara, 14 ianuarie, ca „in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 4”, dupa o altercație cu alt șofer in trafic, copilul aflat pe bancheta din spate a mașinii conduse de barbat a tras cu un pistol de jucarie in direcția ei, „provocandu-i o stare…