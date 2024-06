Stiri pe aceeasi tema

- In data de 21.06.2024, in jurul orei 16.45, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin al I.T.P.F. Timisoara, in timp ce se aflau in misiune in zona de responsabilitate, au fost informati de dispecerul de serviciu din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei…

- Politistii de frontiera au retinut 19 cetațeni straini, care au incercat sa intre in mod fraudulos in tara noastra din Bulgaria, traversand fluviul Dunarea cu o ambarcatiune pe raza județului Dolj. Intenționau sa ajunga in țari din vestul Europei.

- Trei persoane au fost ranite, aseara, in urma unui accident rutier la intersecția DN 54 cu DJ 604, in afara localitații Vișina. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia. Potrivit IPJ Olt , un barbat, de 52 de ani, din municipiul Craiova, conducea un autoturism…

- Doua persoane au fost prinse in flagrant delict, luni, in Arad, in timp ce tranzacționau un kilogram de droguri cu 42.000 de lei. Alte trei kilograme de droguri au fost gasite in urma unor percheziții, efectuate in aceeași zi. Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Timișoara au documentat activitatea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat cinci cetateni din Vietnam, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Patru persoane au ajuns la spital dupa ce au fost salvate de pe munte, in ultimele 24 de ore. Salvamontistii au recuperat, in total, din zona montana 17 persoane, in urma apelurilor venite la serviciile din Neamt, Bihor, Bran, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Predeal, Hunedoara si Gorj. S-au primit si 19 apeluri…

- Patru cetateni nepalezi au „sarbatorit” o suta de ani de la intrarea Jimboliei in componenta Romaniei incercand sa treaca granita in Serbia, in apropierea oraselului de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat grupul ieri seara, in jurul orei…

- O femeie a murit, iar cinci persoane, intre care doua minore, au fost ranite in urma ciocnirii violente dintre doua masini. Accidentul rutier care s-a produs sambata seara, la intrare in Timisoara. Un șofer, de 57 de ani, aflat pe banda I de mers, ar vrut sa intoarca fara sa se asigure si s-a izbit…