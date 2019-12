Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultura „Augustin Bena” au lansat Centrul de Excelența in Fotografie „Samoila Marza”, structura care poarta numele „fotografului Marii Uniri” și iși propune sa susțina tinerii cu performanțe in arta fotografica. Centrul este o structura inființata in cadrul Centrului…

- Prima ediție a Festivalului Cultural „Augustin Bena” se desfașoara in aceste zile la Alba Iulia. Evenimentul cuprinde recitaluri, concerte, lansari de carte, dar și Gala Tezaurelor Umane Vii din Județul Alba și Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor „Gheorghe Pavelescu”. Festivalul Cultural „Augustin…

- Ziarul Unirea 5 – 8 decembrie 2019: Festivalului Cultural „Augustin Bena”, ediția I. Recitaluri, concerte, lansari de carte și Gala Tezaurelor Umane Vii din Județul Alba. PROGRAMUL Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultura „Augustin Bena” organizeaza, in perioada 5 – 8 decembrie 2019, prima ediție…

- Iubitorii muzicii clasice sunt invitați, duminica, 8 decembrie 2019, incepand cu ora 19,00, la un concert extraordinar al Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, eveniment organizat in cadrul primei ediții a Festivalului Cultural „Augustin Bena”. Concertul va avea loc la Casa de Cultura…

- Zeci de interpreți indragiți de folclor vor evolua, joi, 5 decembrie 2019, la Palatul Cultural din Blaj, in concertul extraordinar „Tezaur Folcloric”, eveniment artistic realizat in coproducție cu Televiziunea Romana. Concertul este organizat in cadrul primei ediții a Festivalului Cultural „Augustin…

- Locuitorii orașelor din județul Alba se pot bucura in aceasta perioada de muzica de fanfara intr-o serie de concerte susținute de Fanfara „Augustin Bena”. Urmatoarele evenimente vor fi in Baia de Arieș și Aiud. Stagiunea de concerte a fanfarei județului Alba a inceput 13 octombrie la Blaj și a continuat…

- Fanfara „Augustin Bena” a județului Alba continua stagiunea concertelor de promenada desfașurate in orașele din județul nostru cu o noua reprezentație in Piața „Avram Iancu” din centrul „Capitalei Țarii Moților”. Dupa concertul din duminica trecuta de la Blaj, concertul din Campeni va avea loc joi,…