Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala din Turcia (YSK) a publicat duminica lista partidelor autorizate sa participe la alegerile legislative si prezidentiale anticipate din 24 iunie, pe care se regasesc 10 partide, intre care se numara si noua formatiune Iyi Parti, considerata unul din principalii rivali ai presedintelui…

- Comisia electorala din Turcia (YSK) a publicat duminica lista partidelor autorizate sa participe la alegerile legislative si prezidentiale anticipate din 24 iunie, pe care se regasesc 10 partide, intre care se numara si noua formatiune Iyi Parti, considerata unul din principalii rivali ai presedintelui…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press. Bozdag a facut acest anunt dupa…

- Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a organizat luni zeci de mitinguri in intreaga tara pentru a protesta impotriva starii de urgenta, masura in vigoare incepand din iulie 2016, imediat dupa tentativa de lovitura de stat, transmite dpa. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sambata loviturile aeriene intreprinse in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, apreciind ca operatiunea a trimis un mesaj omologului sau sirian Bashar al-Assad, transmit AFP si Reuters. ''Consideram ca aceasta operatiune este corespunzatoare'',…

- Parlamentul turc a adoptat marti o lege controversata in materie electorala, despre care opozitia afirma ca poate deschide calea pentru fraude si pune in pericol corectitudinea alegerilor din 2019, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Dupa ce vicepresedintele parlamentului, Aysenur Bahcekapili,…

- Ankara, 13 mar /Agerpres/ - Parlamentul turc a adoptat marti o lege controversata in materie electorala, despre care opozitia afirma ca poate deschide calea pentru fraude si pune in pericol corectitudinea alegerilor din 2019, transmite Reuters. Dupa ce vicepresedintele parlamentului, Aysenur Bahcekapili,…

- Plecarea unei parti a combatantilor kurzi aliati Statelor Unite in Siria catre enclava Afrin, tinta unei campanii militare lansate de Turcia, a provocat o 'pauza operationala' impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a admis luni Pentagonul, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Alianta…