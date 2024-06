Patru parlamentari au pus pe jar relatiile romano-chineze dupa ce, Remus Cernea, Ninel Peia, Ovidiu Iane si Costica Cnacheu, au vizitat Taiwanul, in calitate de demnitari ai statului, desi Romania nu recunoaste oficial independenta Taiwanului

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile „provocatoare” ale Chinei in jurul Taiwanului, Japoniei si in Marea Chinei de Sud comporta riscul unui accident care ar putea declansa involuntar un conflict mai amplu, a declarat vineri un diplomat american de top la Taipei, potrivit Reuters. Sandra Oudkirk, directoarea in exercitiu a Institutului…

- Federația Internaționala de Tenis de Masa a publicat, luni, 4 iunie, clasamentul mondial pe echipe. La feminin, formația Romaniei, al carei lider este mureșeanca Szocs Bernadette, ocupa cea de-a 4-a poziție, dupa China, Japonia și Coreea de Sud. In Top 10 mai intra, in ordine, Germania, Hong Kong, Taiwanul,…

- Securitatea era stricta si accesul a fost restrictionat in Piata Tiananmen din Beijing, marti, cand se implinesc 35 de ani de la represiunea manifestantilor impotriva regimului comunist. Hong Kong-ul a sporit, de asemenea, prezenta politiei si a facut opt arestari, in timp ce in Taiwanul autonom, activistii…

- China a incheiat cele doua zile de „pedepsire” din jurul Taiwanului, in care a simulat atacuri cu bombardiere și și-a turat navele pe mare. Ministerul Apararii din Taiwan a detaliat sambata cu ce arsenal militar au defilat chinezii.

- China a inceput joi, in jurul Taiwanului, doua zile de exercitii de „pedepsire”, declarand ca sunt un raspuns la „acte separatiste”. Armata taiwaneza si-a mobilizat fortele si s-a declarat increzatoare ca poate proteja insula, condamnand China pentru „provocari si actiuni irationale”.

- Noi imagini din satelit care arata ca China a construit o replica a cartierului prezidențial din Taipei in provincia Mongolia Interioara, o zona indepartata și ascunsa a teritoriului sau, au suscitat temeri ca regimul de la Beijing se pregatește de invadarea insulei guvernate democratic, relateaza France24.

- In timpul unei perioade de 24 de ore pana joi la ora locala 6.00 (22.00 GMT miercuri), Ministerul Apararii din teritoriu a detectat, de asemenea, cinci nave de razboi care opereaza in jurul Taiwanului, a precizat acesta intr-un comunicat.Douazeci de avioane "au traversat linia mediana a stramtorii…

