Forțele israeliene au ucis cel puțin patru palestinieni in timpul unor raiduri efectuate duminica in Cisiordania, potrivit ministerului palestinian al sanatații, citat de Reuters. Armata israeliana nu a comentat inca evenimentele de duminica dimineața. Ziarele israeliene spun ca victimele erau membri ai unor grupari militante și au fost uciși in confruntari armate cu forțele de securitate israeliene. Potrivit Israel Times, a fost vorba de un raid pe scara larga contra unei celule teroriste Hamas ce planuia atacuri iminente. Schimburile de focuri ar fi avut loc, scrie ziarul citat, in cel puțin…