Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca patru pacienti din Iasi vor ajunge, vineri, in Polonia. Aceasta tara a spus la dispozitia noastra 20 de paturi la ATI pentru bolnavii de COVID din Romania.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca patru pacienti din Iasi vor ajunge, vineri, in Polonia, aceasta tara punand la dispozitie, pentru bolnavii de COVID din Romania, 20 de paturi de Terapie Intensiva. "Vom continua ce am inceput ieri, operationalizarea transferului de pacienti…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca patru pacienti din Iasi vor ajunge, vineri, in Polonia, aceasta tara punand la dispozitie, pentru bolnavii de COVID din Romania, 20 de paturi de Terapie Intensiva. Cseke Attila a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca trei pacienti…

- Situatia noilor cazuri de infectari cu COVID in Romania Foto: Arhiva. Realizator: Constanta Comanici - Interesul românilor pentru imunizarea anti-COVID a crescut constant, atingând ieri pragul de 100 de mii de persoane vaccinate într-o singura zi, iar în acest sfârsit…

- In cursul zilei de astazi, 21 octombrie 2021, un numar de 3 pacienti infectati cu SARS-Cov-2, aflati in stare critica sunt transferati in Polonia, la Lodz, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre pacienti care au fost internati in unitati de primiri urgente din Bucuresti, aflati in stare stabila,…

- Autoritatile au redeschis cele doua spitale modulare de la Pipera, din Capitala si cel de la Lețcani, din Iasi, sub presiunea exploziei de cazuri COVID-19 Marți seara, la spitalul modular din Pipera au fost dusi si primii pacienți infectați cu Sars-COV-2, dupa ce au fost deja evaluati in alte unitati…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat luni ca se fac demersuri in vederea operationalizarii platformei de la Pipera, care va asigura 300 de paturi cu oxigen pentru bolnavii COVID.

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, se teme ca numarul de paturi la ATI va fi insuficient. Numarul maxim de paturi pe care le-a avut Romania pentru pacienți COVID, in valurile anterioare, a fost puțin peste 1.600. La jumatatea lui octombrie s-ar putea inregistra 20.000 de cazuri noi de COVID…