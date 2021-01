Un incendiu a avut loc in aceasta dimineata la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Conform ISU și Ministerului Sanatații, trei persoane au fost gasite carbonizate, iar o persoana a decedat in ciuda manevrelor de resuscitare. Incendiul a avut loc la parterul unui corp de cladire, in care se aflau […] Articolul Patru pacienți arși de vii dupa ce un incendiu a distrus secția unui spital a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .