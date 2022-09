Patru ordine de protecție provizorie emise de polițiștii maramureșeni. Care au fost cauzele? Sighetu Marmației – In data de 23 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre o femeie de 51 de ani, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic și verbal de catre concubin. Deplasați la domiciliul victimei, polițiștii au identificat apelanta și pe barbatul de 38 de ani, banuit de comiterea faptei. Acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice și manifesta un comportament recalcitrant. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și continua cercetarile sub aspectul savarsirii infracțiunilor de violența in familie și amenințare. Seini – In 23 septembrie a.c., polițiștii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

