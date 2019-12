Stiri pe aceeasi tema

- Primarii progresisti din Budapesta, Varsovia, Praga si Bratislava au incheiat luni un ”Pact al oraselor libere”, cu scopul de a exercita presiuni asupra populistilor aflati la putere in cele patru tari si a strange relatiile cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.O ceremonie la care s-au…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP, potrivit…

- Premierul ungar Viktor Orban a suferit in alegerile locale de duminica cea mai mare infrangere politica din ultimul deceniu, candidatul opozitiei, Gergely Karacsony, devenind primar al Budapestei prin infrangerea reprezentantului partidului de guvernamant Fidesz, primarul actual Istvan Tarlos, relateaza…

- Rezultatele alegerilor locale din Ungaria arata ca pentru prima data in zece ani partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a suferit o infrangere. In Budapesta, opoziția a reușit sa caștige primaria. Cu 81,6% din voturile numarate, Karacsony a obtinut 50,6%, comparativ cu 44,3% cat a intrunit…

- Sperantele opozitiei de stanga de a detrona formatiunea guvernamentala Fidesz de la conducerea primariei capitalei Budapesta au suferit o lovitura joi, dupa scurgerea in presa a unei convorbiri inregistrate in care candidatul opozitiei la acest post, Gergely Karacsony, discuta despre disputele care…