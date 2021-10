Patru oferte pentru un contract de asfaltare de 9 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Cazuri de coronavirus avem in cam toate liceele din Baia Mare, conform datelor oficiale primite de la autoritațile județului. In cam toate liceele din oraș avem clase care desfașoara cursuri in online din cauza unor cazuri de coronavirus confirmate in randul elevilor. Datele oficiale ne arata ca cele…

- Primarul Mihai Chirica a detaliat pregatirile pe care le face municipalitatea in vederea inceperii in condiții optime a noului an școlar. Edilul-șef a menționat faptul ca in acest mandat și-a propus sa creasca prestigiul școlilor de cartier „pentru a fi iubite de cei care traiesc in proximitatea lor”.…

- Primaria Municipiului Iași a scos la licitație lucrarile de modernizare a inca 19 artere rutiere din oraș. Acestea au fost grupate in patru loturi. In primul lot este inclusa doar strada Aurel Vlaicu, in al doilea strazile Dr. Nicolae Vicol, George Coșbuc, Alexandru Vlahuța, Dumitrașcu Cantacuzino și…

- Orașul Kabul s-a trezit luni dimineața sub ocupația talibanilor. Daca in urma cu o zi liderii talibani spuneau ca vor ramane la porțile orașului și ca nu se vor amesteca in viața localnicilor, aceștia din urma vor trebui sa se obișnuiasca cu prezența insurgenților inarmați pe strazi.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a implementat noi reglementari de circulație pe strazile din zona Parcului Central „Simion Barnuțiu”, începând de luni, 2 august 2021. Este vorba despre instituirea reglementarii…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca incepind din data de 1 august 2021, in zilele de simbata si duminica, in capitala va fi pus in circulatie troleibuzul turistic, care va parcurge cele mai importante puncte de atractie turistica din oras. Calatoria va fi insoțita de difuzarea ghidurilor audio…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța implementarea unor noi reglementari de circulație pe strazile din zona Parcului Central „Simion Barnuțiu”, incepand de luni, 2 august 2021:- instituirea reglementarii de circulație de banda dedicata pentru transportul in comun (tramvai și autobuze) pe Splaiul…

- Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești, spune ca, in ședința consiliului local de saptamana viitoare, va supune votului un proiect prin care animalele lasate nesupravegheate pe domeniul public sa poata fi ricate.