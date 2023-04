Stiri pe aceeasi tema

- Licitația pentru primul tronson al centurii metropolitane a Clujului a inregistrat șase oferte. Vezi cine sunt constructorii care concureaza pentru un contract generos de circa 120 de milioane de lei.

- Primaria cumpara aparate noi pentru practicarea fitness-ului in aer liber (25 de loturi). Contractul este estimat la peste 2,9 milioane lei, iar data limita pentru depunerea ofertelor este 30 martie.

- Reabilitarea Liceului Tehnologic din comuna Jidvei: Licitația de aproape 6 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Reabilitarea Liceului Tehnologic din comuna Jidvei: Licitația de aproape 6 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria comuna Jidvei a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o…

- ”Inca 18 autobuze electrice articulate pentru legatura intre Cluj-Napoca si Floresti, cu finantare din PNRR. Valoarea contractului: peste 16 milioane euro. A fost adjudecata licitatia”, a anuntat, marti, Emil Boc. Primarul din Cluj-Napoca a precizat ca 18 autobuze electrice articulate SOLARIS Urbino,…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca - in colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj - a instalat in a doua parte a anului trecut 5 defibrilatoare cu acces public in zone intens circulate din oraș:

- Strada Traian Lalescu din Craiova pare greu de strapuns. Un proiect despre care se vorbeste de peste 10 ani si care a fost bugetat in ultimii ani cu diverse sume are parte si in 2023 de un debut cu stangul. Demararea licitatiei pentru executia lucrarilor de strapungere a strazii Traian Lalescu spre…

- Se vinde inca o vila exclusivista in Cluj-Napoca, pe un site internațional de imobiliare. Pe langa cele 10 camere și 5 bai, are jardiniera, solar, spalatorie, terasa, garaj și multe altele, iar prețul e la fel de efervescent precum descrierea imobilului, ajungand la aproape doua milioane de euro. S-ar…

- Lucrarile la noul Mall din Alba Iulia, situat la ieșirea din municipiu spre Cluj-Napoca, pe malul raului Ampoi, au inceput in forța in acest an. Dupa relocarea liniilor electrice de inalta tensiune, muncitorii au inceput construcția corpului de cladire situat in partea de Sud-Vest. Acesta va avea doua…