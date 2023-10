Patru oferte pentru proiectarea și reabilitarea podului pe DN 3 de la Basarabi Marți, 17.10.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de Proiectare și Execuție „Pod pe DN 3, km 242+286, la Basarabi, județul Constanța”. Pana la termenul limita au depus oferte urmatorii operatori economici: Nr. Crt.Ofertant1ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA2Asocierea AUTOPRIMA SERV SRL (lider) – LUCONSA BM SRL3Asocierea FREYROM SA (lider) – PROCONS GROUP SRL – TQM MANAGEMENT SRL4Asocierea GEIGER TRANSILVANIA SRL (lider) – POD-PROIECT SRL Valoare estimata a contractului este de 25.542.252,67 lei fara TVA. Sursa de finanțare va fi asigurata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca te gandești sa iți achiziționezi o mașina și iei in considerare opțiunea leasingului, este esențial sa ințelegi in profunzime aceasta metoda de achiziție. Leasingul auto este o alegere populara, dar totodata complexa, care are propriile avantaje și aspecte de luat in considerare pentru a lua decizia…

- Doi constructori romani „se bat“ pe un proiect de 80 mil. euro. Stadionul de 18.000 de locuri din Constanta inca asteapta desemnarea firmei responsabile de executie, potrivit ZF. Durata de proiectare si executie a lucrarii este estimata la 28 de luni.

- Constructorul roman UMB tureaza motoarele pe lotul 2 al Autostrazii A 0 București Nord, tronson ajuns la 87 % execuție pe care lucreaza 1100 de drumari. Constructorul roman UMB tureaza motoarele pe lotul 2 al Autostrazii A 0 București Nord, tronson ajuns la 87 % execuție pe care lucreaza 1100 de drumari.…

- Municipiului Pitești a semnat contractul de execuție a lucrarilor de renovare a celei de-a treia unitați de invațamant – Liceul cu Program Sportiv – finanțare obținuta prin PNRR! Suprafața intervenției este de 2464 de mp, iar lucrarile vor viza creșterea eficienței energetice și consolidarea seismica.…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat vineri ca lupta impotriva fenomenului drogurilor „necesita efort comun”, adaugand ca numarul de procurori care se ocupa in prezent de cazurile de droguri este „foarte redus”. „Date recente de la DIICOT confirma ca lupta impotriva fenomenului drogurilor…

- Trei companii se lupta pentru atribuirea lucrarilor de modernizare a Transfagarașanului. Competiția pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru sectorul cuprins intre km 104 și km 130+800 se va da intre firmele Rutier Conex XXI SRL, Specialist Consulting SRL si Total Business Land SRL. Anuntul…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a anunțat ca se vor face doua licitații pentru achiziționare de drone. Cele doua contracte au o valoare totala ce depașește 22 de milioane de euro. Romtehnica are intenția de a cumpara 22 de sisteme Mini UAS clasa I – aripa fixa, in valoare de aprope 20,5 milioane…