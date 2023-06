Viceprimarul Cosmin Tabara a anunțat ca au fost depuse patru oferte pentru proiectarea și construirea viitoarei baze sportive de pe strada Mircea cel Batran din Timișoara „Viitoarea baza sportiva, situata in strada Mircea cel Batran, are proiectanți si constructori, in urma depunerii de oferte incheiate azi. Exista patru oferte depuse!!! Dupa desemnarea societații caștigatoare vom […] Articolul Patru oferte pentru construirea bazei sportive din zona Mircea cel Batran, la Timișoara. Cum ar putea arata (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .