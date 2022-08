Stiri pe aceeasi tema

- ​Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil in varsta de 10 ani si le-au dat foc in locuinta acestora. Victimele au fost duse in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…

- Sunt aglomerate drumurile nationale din sudul litoralului. In acest caz, politistii le recomanda soferilor rute ocolitoare. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca sambata, pe drumurile nationale din sudul litoralului sunt inregistrate valori ridicate…

