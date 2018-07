Patru oameni, inclusiv o femeie însărcinată, au murit carbonizaţi într-un accident grav în Franţa In urma impactului camionul a luat foc, iar cele 4 victime au murit carbonizate in autovehicule. Tirul de 40 de tone a rupt parapetele metalic care desparțea sensurile de mers. Ambulanțele și echipajele de pompieri au ajuns imediat la fața locului, potrivit presei franceze, insa pentru cele 4 victime a fost mult prea tarziu. Alte doua persoane au ajuns la spital, una dintre acestea in stare critica, transmite Romania TV. Traficul pe autostrada A7, pe ambele sensuri, a fost blocat timp de cateva ore, timp in care cozile de masini s-au format pe mai bine de 10 kilometri. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

