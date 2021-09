Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in județul Ialomița. Doua autoutiliare și un autoturism s-au ciocnit violent pe DN2, iar din pacate patru persoane au murit, iar doua sunt in stare grava.

- Un grav accident de circulație a avut loc, miercuri dimineața, pe DN2 București Urziceni, in localitatea Movilița.Potrivit primelor informații, trei persoane au murit și alte trei au fost ranite grav.Traficul in zona se desfașoara pe un singur fir.

- Fetița de doar 13 ani a ajuns în urma cu câteva zile la spitalul de Copii din Cluj, fiind transportata atunci cu un elicopter SMURD. Minora avea leziuni grave dupa ce a fost implicata în accidentul de tren de la Urișor. Fata de 13 ani este a doua victima care moare dupa accidentul…

- O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un autocamion pe DN 73C, in localitatea argeseana Godeni. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges a anuntat ca la locul accidentului au intervenit…

- O femeie a murit și un barbat este in stare grava dupa ce o mașina a lovit un copac. Accidentul s-a produs miercuri pe o șosea din județul Gorj. Accidentul a avut loc in zona localitații Pojogeni, au...

- Doi oameni au murit și alți 4 au fost raniți, unul grav, intr-un accident de circulație care a avut loc marți de dimineața pe A1, la km 26, in sensul spre București, informeaza ISU Giurgiu. Accidentul a avut loc puțin inainte de ora 9, cand o autoutilitara a lovit un autoturism staționat pe banda de…

- UPDATE – Patru persoane au suferit vatamari usoare, iar o a cincea a fost preluata in stare grava si dusa la spital in urma accidentului produs duminica pe DN2 Focsani – Adjud, in localitatea Pufesti, judetul Vrancea, in care au fost implicate un autoturism si o caruta. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Tragedia s-a petrecut in urma impactului dintre o autoutilitara și un autoturism. Doua persoane au murit și una a fost transportata de urgența la spital.“Salvatorii de la Garda de intervenție Slobozia au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare și…