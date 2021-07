Stiri pe aceeasi tema

- Un accident tragic a avut loc in județul Bacau, dupa ce o mașina a derapat și s-a rasturnat intr-o rapa. Doi oameni au murit in urma incidentului, salvatorilor fiindu-le foarte greu sa descarcereze victimele dintre fiarele contorsionate, fiind vorba și despre doi raniți.

- Un avion militar s-a prabusit joi in apropiere de Mandalay, al doilea cel mai mare oras din Myanmar, au anuntat serviciile de pompieri locale citate de Reuters. Doisprezece oameni aflati la bord au murit, iar doi, intre care pilotul, au supravietuit. Aeronava, care decolase din capitala Naypyidaw…

- La bord erau sapte persoane, inclusiv sotia starului, devenit celebru in anii "90. Nimeni nu a supravietuit in urma impactului. Aeronava se indrepta spre Florida, iar autoritatile inca investigheaza cauza tragediei. De-a lungul timpului, Joe Lara, in varsta de 58 de ani, s-a facut remarcat in doua seriale,…

- Avionul condus de pilotul companiei Draken s-a prabușit luni aproape imediat dupa decolarea de la baza Forțelor Aeriene Americane Nellis, situata in apropiere de Las Vegas (Nevada). Pilotul a murit. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al bazei aeriene. "Aeronava care a decolat de la baza…

- Accident aviatic intr-un oraș din vestul Belarusului. Doi oameni au murit, dupa ce avionul militar in care se aflau s-a prabușit. Victimele sunt pilotul și copilotul aparatului de zbor. Tragedia a fost surprinsa de camera de bord a unei mașini.

- Un grav accident de circulație a avut loc vineri dimineața pe DN 13, la iesirea din localitatea brasoveana Rotbav. Patru persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR.

- Un accident grav de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Tarcau, județul Neamț! Un TIR a incercat sa treaca pe sub un pod de cale ferata, iar acesta s-a agațat de el, urmand ca bucați uriașe sa se prabușeasca peste un microbuz aflat in mers. Doua persoane au murit strivite, iar altele sunt…

- O ambarcatiune supraaglomerata transportand foarte probabil imigranti ilegali a naufragiat duminica pe coastele Californiei, langa frontiera mexicana. 3 oameni au murit și alți 27 au fost raniti, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, citata de Agerpres.