Patru oameni au murit în Cuba în urma inundaţiilor masive provocate de furtuna subtropicală Albert Patru persoane au murit in Cuba in urma precipitatiilor abundente care au cazut in ultimele doua zile in aceasta tara, asociate cu furtuna subtropicala Alberto, care a provocat inundatii masive in provinciile centrale si a avariat drumuri, poduri, locuinte si sedii ale unor institutii nationale, a anuntat marti Xinhua.



Potrivit unui buletin de stiri al televiziunii de stat cubaneze, cele patru victime au murit in urma unor actiuni imprudente, dupa ce au ales sa strabata pe jos anumite zone inundate si au inotat in rauri in care curentii de apa erau foarte puternici.



Sursa articol: agerpres.ro

