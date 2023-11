Patru oameni au murit, după ce un avion s-a prăbuşit în munţi! (VIDEO) O tragedie aviatica a produs o mare suferinta. Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in munti. Salvatorii au gasit cele patru cadavre la cateva momente dupa tragedie. Drama a avut loc in muntii din vestul Austriei. Victimele n-au fost identificate Cele patru victime nu au putut fi, deocamdata, identificate. Avionul s-a prabusit sambata in […] The post Patru oameni au murit, dupa ce un avion s-a prabusit in munti! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

