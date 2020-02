Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Politia a fost intotdeauna "un camp de batalie pentru oameni influenti" si a adaugat ca este nevoie de un mecanism prin care orice functie de conducere in domeniul Internelor sa fie rodul unei examinari obiective. "Politia este o institutie fundamentala in statul…

- Un atac armat sangeros a fost raportat sambata in Thailanda. Un soldat a ucis 17 oameni și a ranit alți 21, reușind sa fie in continuare liber. Masive forțe de poliție au fost mobilizate in orașul unde s-a produs masacrul. Atacul a pornit intr-o baza militara din orașul Nakhon Ratchasima, din nordul…

- In Croydon, sudul Londrei, s-a produs joi un haos general. Cauza a fost o mașina cu numere de inmatriculare romanești. Poliția a evacuat zona și a declanșat o operațiune antiterorista in toata regula. A fost adus și un robot pentru detonari controlate. Zona a fost securizata O persoana a sunat la poliție…

- Șase persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier care a avut loc in Falticeni, Suceava.Doua TIR-uri si o masina s-au ciocnit, miercuri, in Falticeni, judetul Suceava, sase persoane, intre care doi copii, fiind transportate la spital, anunța Agerpres.ro In autoturism se afla o familie…

- Un barbat de 41 de ani, din comuna Lelești, s-a urcat beat la volan, iar pe raza unui sat din localitate a pierdut controlul volanului și a ajuns int-un șanț. Acesta a sesizat Poliția, conducatorul auto avand nevoie de ingrijiri medicale. „La data de 21 ianuarie, politistii din cadrul…

- Jeni Nicolau nu a avut parte de cea mai fericita viața. Indragita actrița s-a tot lovit de diverse momente dificile, iar asta in pofida faptului ca, in fața publicului, este mereu cu zambetul pe buze. Și de parca nu avea deja destule probleme, artista a fost la un pas de moarte din cauza unei diete…

- 20 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, dintr-un bloc din orașul Galați și șase au fost transportate la spital dupa ce un brad de Craciun a luat foc intr-o garsoniera. Pompierii au reușit sa stinga focul care risca sa se extinda la apartamentele vecine. Incidentul s-a produs miercuri noaptea…

- Un accident rutier grav a avut loc marti seara, in jurul orei 22.00, pe DJ 101G in dreptul localitatii prahovene Tinosu. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in mai multi copaci aflati pe marginea drumului.