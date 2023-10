Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian Dan Air a anuntat ca va lansa noi rute aeriene care vor lega Brasovul de mai multe destinatii din Europa si Orientul Mijlociu. Astfel, in 12 decembrie este programat primul zbor Brasov – Oslo, care ar urma sa lege orasul de capitala Norvegiei in fiecare zi de marti. Joi, 14 decembrie,…

- Presiunile politice fața de Israel, la care au recurs statele din Europa și Statele Unite de a-și repatria cetațenii aflați in Fașia Gaza, au adus o stare de status quo in marile piețe financiare, care s-a rasfrant și asupra valutelor de la marginea zonei euro. In piața locala, cursul euro și dolarului…

- Vești bune pentru iubitorii de vacanțe. Una dintre cele mai cunoscute companii aeriene pregatește surprize mari pentru clienții care opteaza pentru destinații speciale. Vezi cand apar noile curse catre Oslo, Dubai, Roma, Paris si Valencia și din ce data poți programa urmatoarea vacanța peste hotare.…

- Miercuri, 11 octombrie 2023, ora 19.00 la Cetatea Medievala din Targu Mureș, in Cupola, sunteți invitați la dans, pe ritmuri de Hip-HoP, in cadrul „Flashmob-ului Hip Hop" – un eveniment de dans urban, condus și coregrafiat de dansatoarea franceza Jessie GICQUIAUX. Artist, coregraf de Hip-Hop și pedagog…

- Compania WIZZ AIR a deschis cea de-a doua ruta operata pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav: Dortmund – Brasov – Dortmund. Sambata, 2 septembrie, o aeronava WIZZ AIR cu 217 pasageri la bord a aterizat la Brasov, la ora locala 14:20. O ora mai tarziu, aceasta a decolat spre Dortmund, avand imbarcati…

- Incepand cu sfarșitul lunii octombrie 2023, Dan Air va inaugura o baza operaționala la Aeroportul Brașov, transmite BoardingPass. Destinațiile care vor fi accesibile direct din Aeroportul din Brașov incepand cu finele lunii octombrie 2023 includ: Paris CDG (Franța) Oslo (Norvegia) Dublin (Irlanda) Tel…

- Gimnasta Annaliese Dragan a obținut locul cota pentru Team Romania la gimnastica ritmica. Ea s-a clasat pe locul 17 la individual la Campionatele, Mondiale de la Valencia. Annaliese Dragan, antrenata de Maria Garba, a obținut 93.550 puncte și va avea parte de prima participare la Jocurile Olimpice.…