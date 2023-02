Stiri pe aceeasi tema

- La ora 18:04:3, s-a produs in Gorj un cutremur cu magnitudinea 3,6, la adancimea de 15 km. 13 cutremure au avut loc in aceasta zi in Romania. Toate s-au produs in Oltenia, Gorj. Ultimul dintre ele, cel de la ora 18.04 a fost și cel mai mare. Cutremurul cu magnitudinea 3,6 i-a speriat iar pe oameni.…

- 315 replici au fost inregistrate, dupa cutremurul ce a lovit Oltenia, marți 315 replici au fost inregistrate, dupa cutremurul ce a lovit Oltenia, marți 315 replici a avut pana acum cutremurul de 5.7 pe scara Richter din judetul Gorj. Specialiștii anunța ca vor mai fi și altele in zilele urmatoare. Cea…

- Sase cutremure s-au inregistrat in zona Gorj noaptea trecuta si in aceasta dimineata, fiind noi replici ale cutremurului de marti care a avut o magnitudine de 5,7. Cel mai puternic a avut o magnitudine de 4,2, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Cutremurul din Gorj a avut 160 de replici, a anunțat Constantin Ionescu, directorul INFP, noteaza Mediafax. Potrivit directorului Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul din Oltenia a avut 160 de replici. Anunțul a fost facut miercuri, dupa pranz, in timpul unei conferințe de presa.…

- In ziua de 15.02.2023, 23:28:28 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km, anunța Institutul Național de Fizica a Pamantului.Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara, 184km…

- INFP face publice informații alarmante. Cutremurul de 5.7 grade produs ieri in Oltenia a avut nu mai puțin de 160 de replici, din care circa 60 s-au petrecut astazi, de la orele dimineții, asta pentru ca in jurul orei 10 INFP anunța ca au fost inregistrate 95 de replici. Specialistii INFP au precizat,…

- Specialistii INFP apreciaza ca fiind o surpriza producerea cutremurelor in judetulm Gorj, anuntand ca seismul de luni – cu magnitudinea 5,2 – a avut 16 replici. Cutremurul de marti – cu magnitudinea 5,7 nu a fost o replica a celui de luni. Directorul general al INFP, Constantin Ionescu, a anuntat, marti,…

- PATRU REPLICI S-AU PRODUS dupa CUTREMURUL cu magnitudinea de 5.2, produs in OLTENIA, GORJ ce a avut loc la ora 16:58:08 (ora Romaniei), la adancimea de 16.5 km. PRIMA REPLICA In ziua de 13.02.2023, 17:13:28 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.4, la adancimea…