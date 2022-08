Stiri pe aceeasi tema

- Oficial in funcție, au fost numiți patru noi ambasadori ai Republicii Moldova, dupa ce șefa statului Maia Sandu, a semnat decretele și au fost facute publice de catre Președinție, la sfarșitul saptamanii trecute. Astfel, potrivit decretelor, țara noastra va avea un nou ambasador in Lituania, Emil Druc,…

- In primul semestru al anului 2022, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit 10 cadouri din partea mai multor oficiali și diplomați straini, dar și cetațeni ai țarii noastre. Potrivit registrului de evidența a cadourilor, publicat de Președinție, cel mai scump dintre acestea este un urcior…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, numirea in funcție a mai multor ambasadori, care vor reprezenta interesele Republicii Moldova peste hotarele țarii. Astfel, Sergiu Odainic a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar in Canada, iar Iulian Grigorița, ambasador extraordinar…

- Comisia politica externa și integrare europeana a aprobat, in ședința de astazi, avizele consultative pentru candidaturile agreate a cinci ambasadori ai Republicii Moldova. Sergiu Odainic urmeaza a fi desemnat in calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova in Canada, Iulian…

- In cadrul ședinței de astazi, 13 iulie, comisia politica externa și integrare europeana a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a cinci ambasadori ai Republicii Moldova. Sergiu Odainic urmeaza a fi desemnat in calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova…

- Noul ministru al Agriculturii si Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a depus juramantul vineri, 8 iulie, in prezenta presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, si a prim-ministrei Natalia Gavrilita. Sefa statului l-a felicitat pe Vladimir Bolea cu prilejul investirii in functie, mentionand ca mandatul…

- Lituania sprijina aspirațiile europene ale Republicii Moldova, inclusiv oferirea statutului de țara candidata la UE in cadrul Consiliului European din 23-24 iunie. Despre aceasta a vorbit Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, intr-o discuție telefonica cu șefa statului, Maia Sandu. Cei doi șefi de…

- Decretele de numire in funcție a șase ambasadori noi ai Republicii Moldova au fost semnate de catre președinta țarii, Maia Sandu, și facute publice. Potrivit documentelor, este vorba de Lilian Darii, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova in Federația Rusa, in cumul și Ambasador…