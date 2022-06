Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs joi noaptea, in jurul orei 1.00, pe drumul care leaga cartierul Pacurari, din Iasi, de centrul orasului. Femeia care a urcat bauta la volan si a ucis patru muncitori care lucrau pe marginea drumului, intr-un cartier din Iasi, se numeste Adina Ghervase, are 39 de ani si locuieste…

- Șoferița care a spulberat mai multi muncitori, 4 dintre acestia pierzandu-si viata, in noaptea de joi spre vineri, in Iași, s-a predat.Tanara de 39 de ani a ajuns la spital, dar a fost lasata sa plece dupa ce a refuzat sa continue investigatiile medicale. Pana in jurul orei 11.00, ea a avut telefonul…

