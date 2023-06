Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, a fost solicitat sprijin din partea instituțiilor cu atribuții in domeniu. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6.Potrivit unor surse, au existat mai multe sesizari din partea vecinilor cu privire la faptul ca in locuința respectiva,…

- Tortura intr-o secție de poliție din Verona. Cinci polițiști italieni au fost arestați in urma abuzurilor comise asupra mai multor persoane, printre care și un roman. Ancheta a inceput anul trecut și a durat 8 luni. Alți 17 agenți sunt cercetați in acest caz.

- Un barbat a murit, sambata dupa-amiaza, iar alti doi au fost raniti in timp ce incercau sa monteze o presa folosita pentru indoit si taiat tabla. Cei doi raniti au fost dusi la spital. Politistii anunta ca au deschis o ancheta, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Incidentul…

- Accidentul mortal a avut loc miercuri, 19 aprilie, in comuna Letcani, și a fost cauzat de o greseala a soferului camionului: la o trecere de pietoni, acesta nu s-a uitat bine in unghiul mort, adica in partea din fata a cabinei, unde vizibilitatea este zero, scrie Ziarul de Iași, care a publicat imaginile…

- Imagini video cu un incident petrecut in urma cu un an si jumatate, care il are in prim plan pe presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, fac valva pe internet si nu numai. Politicianul ameninta, injura si agreseaza un politist local.

- Din cauza vantului puternic, acoperișul cladirii Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava a fost smuls, fiind afectata o suprafața de aproximativ 100 mp din acoperiș, informeaza sergent major Botezatu Roxana – purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Suceava. In urma acestui incident, au fost avariate…

- Cazul infiorator a avut loc intr-un cartier din Alba Iulia, in apartamentul in care barbatul de 27 de ani statea cu chirie. Acolo obișnuia sa-și petreaca weekend-urile alaturi de fiul sau de un an dupa desparțirea de mama copilului. Ultima vizita s-a transformat insa intr-o tragedie. Dupa un schimb…