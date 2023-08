Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, iar alte zeci de persoane au fost date disparute in ura unor ploi diluviene, in sud-vestul Chinei, saptamana trecuta, anunta miercuri presa de stat, relateaza News.ro . Miercuri, televiziunea de stat CCTV anunta ca furtuni au declansat inundatii importante, care au ”inghitit”…

- O tornada care s-a produs in estul Chinei a distrus aproape 300 de case și a distrus zeci de sere de legume. Doi oameni au murit și cel puțin 15 au fost raniți, transmite presa chineza de stat.

- ”China e o bomba cu ceas din mai multe motive”, a atacat presedintele democrat joi, intr-o vizita in Utah (vest). El subliniaza ca China este afectata de un somaj puternic si ca forta de munca chineza imbatraneste. ”China este in dificultate” din aceasta cauza, apreciaza el. Acest lucru este un motiv…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi, 10 august, ca cel mai mare rival al SUA, China, este o bomba cu ceas, invocand probleme de natura economica si o forta de munca imbatranita, transmite Agerpres . ”China este o bomba cu ceas in multe privinte”, a declarat Biden in timpul unei deplasari…

- Președintele american Joe Biden a numit joi, 10 august, China o „bomba cu ceas” din cauza problemelor economice cu care se confrunta, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.„China este o bomba cu ceas in multe privinte. (…) Au niște probleme. Asta nu este bine, pentru ca atunci cand oamenii rai…

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat marti pentru o intarire a relatiilor cu Algeria, in intalnirea pe care a avut-o la Beijing cu omologul sau Abdelmadjid Tebboune, in contextul in care Beijingul incearca sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie, relateaza AFP.Tebboune a inceput…

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Nouasprezece persoane au murit si cinci au fost ranite in urma producerii unei alunecari de teren in sud-vestul Chinei, conform presei chineze citate luni de DPA, scrie Agerpres . Alunecarea de teren s-a produs duminica dimineata, la o ferma din Yongsheng, China, in apropierea orasului Leshan din provincia…