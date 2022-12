Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit in urma unui schimb de focuri de arma care a avut loc pe Via Monte Giberto, in zona Fidene din Roma. Din primele informatii, toate victimele ar fi femei. Decesele au survenit in urma unei banele sedinte a unei asociatii de proprietari, unde au si aparut tensiunile intre atacator…

- Doi oameni au murit si doi au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o caruta in localitatea Dimieni, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov. Accidentul s-a produs pe DJ 200 B, fiind anuntat printr-un apel la 112. „Din primele…

- Poliția din Colorado Springs a confirmat ca cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul asupra clienților dintr-un club de noapte pentru gay, scrie CNN.Alți 18 oameni au fost raniți in atacul din Colorado Springs.Locotenentul Pamela Castro, de la Poliția de Stat din…

- Șoferii a doua autoturisme și-au pierdut viața, in urma cu puțin timp, dupa ce mașinile lor s-au ciocnit frontal pe DN 15C, in localitatea Dobreni, județul Neamț. Din primele cercetari s-a stabilit ca, in timp ce un barbat, de 62 de ani, din Brașov, conducea un autoturism, in localitatea Dobreni, ar…

- Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin noua oameni au fost uciși, iar alți 20 au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc in orașul Ijevsk, iar forțele de ordine și ambulanțele au ajuns la locul faptei. Atacul a avut…

- O furtuna care s-a abatut asupra centrului Italiei, unde traiesc zeci de mii de romani, a provocat inundații devastatoare. Cel puțin noua oameni, printre care și copii, au murit, 4 sunt dați disparuti și mai multe localitați sunt sub ape. In zona a fost declarata stare de urgența și s-a proclamat doliu.…