PATRU MORȚI într-un incendiu în Timișoara: copii au ARS de VII în casă, părinții erau beți și nu au văzut flăcările Tragedie in toiul nopții la Timișoara. Patru oameni, dintre care copii, au ars de vii in casa, in urma unui incendiu. "In jurul orei 22:35 am fost solicitați sa intervenim pentru lichidarea unui incendiu la o casa (2 apartamente) pe strada Memorandului din Timișoara. Din primele informații primite de la apelant, am fost informați ca in interiorul locuinței ar fi un adult si 4 minori. La locul intervenției s-au deplasat de urgența 5 autospeciale de stingere, 3 echipaje SMURD, 2 ambulanțe SAJ cu medic, 2 ambulanțe SAJ cu asistent medical și o autospeciala de transport personal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

