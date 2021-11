Stiri pe aceeasi tema

- "La kilometrul 402+150 m, in afara localitatii Cornea, judetul Caras-Severin, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism. In urma impactului a rezultat decesul a trei persoane din autoturism", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Conform…

- Trei oameni au murit, luni seara, intr-un accident rutier produs pe DN 6, in judetul Caras-Severin. circulatia este blocata in urma accidentului in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism, informeaza Agerpres . „La kilometrul 402+150 m, in afara localitatii Cornea, judetul Caras-Severin,…

- Cei 53 de mineri care in urma cu 41 de ani si-au pierdut viata in cel mai tragic accident de munca din istoria mineritului au fost comemorati in incinta Minei Livezeni. Doua deflagratii succesive s-au produs la acel moment, iar tragicul eveniment a rapit 53 de mineri si militari, lasand in urma 75…