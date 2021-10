Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arfat, Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anunțat azi ca in Bucuresti a fost suplimentat semnificativ numarul ambulantelor pentru testarea si transportul pacientilor cu COVID-19, urmand sa fie folosit si un autobuz transformat care permite transportul a 10 bolnavi pe targi. Bolnavii…

- Numarul cazurilor de Covid-19 continua sa creasca, iar sistemul medical este in pragul colapsului. In aceste condiții, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a semnat, luni, mai multe ordine care vizeaza gestionarea pandemiei. Mai exact, in condițiile agravarii situației epidemiologice…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate zilnic a crescut de la 2.520 in 10 septembrie la 12.590, in 2 octombrie, arata o analiza a autoritatilor. Fata de aceeasi data, numarul pacientilor aflati la ATI aproape s-a triplat, de la 543 la 1.412. "Am inceput saptamana 24 septembrie cu 7.116 cazuri,…

- Pe masura ce se discuta despre situația cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus confirmate in ultima perioada in București și in țara, despre un val 4 al pandemiei de COVID-19, dar și despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 la nivel național, secretarul de stat aflat la conducerea Departamentului…

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…

- Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 are un impact mult mai mare decat tulpinile precedente asupra tinerilor și copiilor, o constatare facuta deja in Statele Unite, in timp ce in Romania au existat in ultima vreme doua decese la persoane de 30 de ani, fara comorbiditați, iar o fata de 25 de ani,…

- Doi tineri de 30 de ani, fara comorbiditați și navaccinați, au murit din cauza COVID-19 la Spitalul „Victor Babeș” din București, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care atrage atenția ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului, o varianta cu „un comportament mult mai agresiv”. El a anunțat ca doi tineri, care nu erau vaccinați și nu sufereau de alte afecțiuni, au murit…