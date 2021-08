Stiri pe aceeasi tema

- Firmele cu o cifra de afaceri mai mare de un milion de euro trebuie sa depuna la Finanțe raportarile contabile pentru primul semestru pana la cel tarziu la data de 16 august. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat ca raportarile contabile la 30 iunie 2021 trebuie depuse de agenții…

- Apel catre toți pasionații de plante de casa și natura. Cum te-ai simți daca ți-am spune ca poți crește un numar imens și o selecție frumoasa de plante, fara responsabilitatea udarii și ingrijirii constante? Suna bine nu? Ei bine, poți face acest lucru daca cumperi sau amenajezi un terariu. Terariile…

- Intalnirile cu final nefericit dintre oameni ursi, sunt un subiect de discutie fierbinte al ultimelor luni in Romania. Atat timp cat invadam constant teritoriul acestor animale, riscam sa ne trezim in situatii nu tocmai placute.

- Vara de anul acesta nu este una obișnuita așa ca trebuie sa fiți și mai atenți decât de obicei la pregatirea pentru mare, daca va decideți sa mergeți într-o vacanța. Exista câteva lucruri care nu trebuie sa lipseasca…

- Tehnologia este extrem de importanta pentru toți, iar mediul online a luat o mare amploare enorma in ultimii ani. Carierele in domenii de acest gen sunt tot mai des intalnite și apreciate printre adolescenți și tineri. Totuși, este destul de dificil sa poți face acest lucru la nivel profesional și este…

- „In ședința din data de 8 iunie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, a pronunțat urmatoarele decizii: I. Cu majoritate de voturi, A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca sunt neconstituționale dispozițiile art.11 alin.(3) din Ordonanța…

- Examenele sunt cele mai solicitante testari din viața elevilor și a studenților, tocmai de aceea, disciplina e cea care salveaza pe oricine. Pandemia a schimbat radical viața persoanelor care studiaza, insa acest lucru nu-i impiedica pe cei care vor sa invețe sa dobandeasca noi cunoștințe. Citește…

- In cazul in care nu știi cum sa te distrezi in aceasta vara, iata cateva idei care te pot ajuta. 1. Incearca sa ai o aventura de neuitat- Te poți distra la cote inalte in aceasta vara. O modalitate ar fi sa incerci cea mai lunga tiroliana pe un singur segment din Romania, aflata in comuna ...