Patru modele noi Peugeot vor fi lansate anul acesta. Trei sunt electrice

- Romanii cumpara tot mai multe autoturisme ”verzi”. Vanzarile de mașini electrice au crescut cu 89%, iar modelele plug-in au inregistrat un salt de 158%, in 2020 Numarul autoturismelor prietenoase cu mediul s-a situat, la finele anului 2020, la 8.902 unitati, in crestere cu 33,3% comparativ…

- Trust Motors, importatorul brandului francez DS in Romania, va aduce anul acesta in showroom-uri trei modele noi: ediția limitata a SUV-ului DS 7 CROSSBACK Louvre, sedanul DS 9 și modelul hatchback DS 4, au declarat pentru Wall-Street.ro reprezentanții...

- Citroen va aduce anul acesta in showroom-urile din Romania cinci modele noi, printre care și modele electrice: e-Spacetourer, e-Jumper și e-Berlingo, au declarat, pentru wall-street.ro, reprezentanții Trust Motors.

- Volkswagen lanseaza in 2021 doua modele electrice - ID.4 și ID.5, precum și doua versiuni hybrid pentru Golf și Tiguan. Alte modele noi pe lista de lansari Volkswagen in Romania sunt Polo facelift și Tiguan Allspace, au declarat, pentru wall-street.ro,...

- Radacini Grup, unul dintre cele mai mari business-uri auto din Romania cu 21 de reprezentanțe pentru marcile Opel, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Citroen, Peugeot și Honda, a inregistrat anul acesta o creștere exponențiala a vanzarilor de mașini 100%...

- Dacia Logan are un preț de pornire de 8.400 de euro pentru versiunea Acces 1.0 SCe 65cp. Cei care doresc aceeași motorizare, dar in varianta de echipare Essential platesc 9.800 de euro, iar in versiunea Comfort prețul este de 10.700 de euro, precizeazp spotmedia . In schimb, pe motorizarea 1.0 TCe 90…

- Daca vrei sa descoperi ce inseamna o mașina full electrica sau hibrida și nu știi ce sa alegi, vino in aceste zile la Iulius Gardens, la expoziția „Timișoara in era Electro-Mobilitații”, sa descoperi cele mai noi modele de mașini full electrice și plug-in hybrid, care combina designul inovator și performanțele…

