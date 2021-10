Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi24, ca Romania se afla sub media de vaccinare la nivel mondial. “Nu media europeana, media europeana este mult mai sus. Media mondiala, care include Africa, Asia, toata lumea, este 45%, iar noi suntem mult sub”, a precizat șeful DSU. Arafat a mai spus ca peste patru miliarde de oameni s-au imunizat deja in toata lumea. “Media de vaccinare pe plan mondial este de 45%. Romania este sub ea. Nu media europeana, media europeana este mult mai sus. Noi sutem undeva pe la 30, 30 si ceva la suta. Media mondiala, care include Africa, Asia, toata lumea, este de…