Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a a vut loc, in noaptea de luni spre marti, la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala a frontierei…

- Incident in noaptea de luni spre marti la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala a frontierei spre Romania.…

- Patru barbați au fost raniți, in noaptea de luni spre marti, la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare, din judetul Timis. Asta dupa ce mai multi migranti din Siria s-ar fi luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere…

- Incident in noaptea de luni spre marti la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala a frontierei spre Romania. Calauza…

- Incident in noaptea de luni spre marti la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis.Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta ...

- Incident in noaptea de luni spre marti la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis, potrivit news.ro. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala…

- Politistii de frontiera de la Moldova Veche, judetul Caras-Severin, au depistat doua familii de migranti din Siria si Afganistan care au incercat sa intre in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei barci gonflabile, potrivit news.ro. ”Au fost depistate pe malul romanesc…

- Politistii de frontiera de la Porțile de Fier II, judetul Mehedinti, au capturat opt migranți care au traversat Dunarea cu ajutorul unei barci gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Marți, in jurul orei 16.15, o patrula a polițiștilor de frontiera, in timpul desfașurarii misiunii de…