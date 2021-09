Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Lituaniei a anuntat luni ca va incepe in aceasta luna lucrarile la prima sectiune a gardului cu sarma ghimpata de la frontiera cu Belarus menit sa opreasca trecerea migrantilor, relateaza Reuters. Lucrarile la aceasta sectiune de 110 km ar urma sa se incheie in aprilie. Peste…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla în prezent în Belarus în speranta ajungerii în Uniunea Europeana, a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), conform DPA și Agerpres.Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul…

- Vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, a declarat sambata ca spera ca afluxul ilegal de migranti la frontierele de est ale Uniunii Europene sa fie drept un catalizator pentru stabilirea unor reguli comune in materie de migratie, relateaza…

- Parlamentul lituanian dezbate marti un proiect de lege cu privire la construirea unei bariere metalice cu sarma ghimpata in varf, care sa opreasca migrantii, ce au traversat in numar record anul acesta frontiera cu Belarusul, informeaza News.ro . Tot mai multi migranti au intrat in ultimele saptamani…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ”celule teroriste” legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP. ”O cantitate imensa de arme vine din Ucraina…