Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Accident rutier grav la Peretu / Un barbat a murit, un altul a ajuns la spital cu politraumatisme august 20, 2023 10:50 Un barbat și-a pierdut viața și altul a ajuns la spital in urma unui accident rutier produs azi dimineața pe E70, in localitatea Peretu, ieșirea spre Roșiori. Un autocamion…

- Doi soți romani au murit, miercuri, in Grecia, intr-un accident rutier grav. Copiii lor au fost transportați la spital in stare critica și se afla sub supravegherea medicilor. Tragedia s-a produs dupa ce mașina lor s-a izbit de un TIR.

- Un accident grav s-a produs aseara pe DN76, in afara localitații Hidișelu de Sus, in urma caruia șoferul autoturismului implicat a ramas incarcerat. In eveniment... The post Un șofer a murit aseara dupa un grav accident care a avut loc langa Hidișelu de Sus appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…

- A caștigat Miss 2023 Venezuela, avea in fața o cariera in ascensiune, dar a murit la varsta de 26 de ani, a confirmat mama ei,... The post A caștigat concursul „Miss 2023” și a murit in accident dupa ce a adormit la volan. Fosta regina a frumuseții din Venezuela avea 26 de ani appeared first on Special…

- Trei persoane – un adult și doi copii – au ajuns la spital, miercuri dimineața, dupa ce caruța in care se aflau a intrat in... The post Trei persoane la spital, in urma unui accident rutier produs intre o caruța și un autoturism la Pecica appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Inca o tragedie a lasat multa suferința intr-o familie din Targu Jiu. Alexandri și Diana au murit intr-un accident rutier grav pe A1 dintre București și Pitești, in timp ce se intorceau de la spital cu unul dintre copii. Medicii nu au mai putut face nimic ca sa le salveze viața.

- Un accident rutier grav s-a produs astazi pe Drumul Național (DN) 76, la Valișoara. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de... The post Accident grav pe DN 76! Un barbat de 49 de ani a murit și o alta persoana este ranita appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .