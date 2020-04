Stiri pe aceeasi tema

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus a crescut cu 2.500 intr-o singura zi, doar in Lombardia. Medicii spun ca numarul este mare și pentru ca se fac mai multe teste in regiune, scrie Mediafax.Numarul cazurilor confirmate in Lombardia continua sa creasca, in timp ce decesele se mențin la…

- Karen Mannering are 39 de ani si a ajuns pe patul de spital dupa ce s-a simtit rau timp de doua saptamani. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și pneumonie la ambii plamani. Karen urmeaza sa fie mamica pentru a patra oara. Cu foarte multa durere in suflet și gata sa izbucneasca in plans,…

- Maria Blaj, deținatoarea patiseriei Rapid din Bologna, muncește de la 4 dimineața pentru a trimite meniuri unui spital din oraș, unde medicii și asistentele lupta pentru a trata oamenii infectați cu virusul COVID-19. Gazeta scria vara trecuta despre cea mai infocata fana a Rapidului din Italia, de la…

- Inca o suspiciune de coronavirus, la Buzau. O femeie in varsta de 37 de ani, revenita pe 5 martie din Lombardia și izolata la domiciliu, a fost preluata cu ambulanta și transportata la Spitalul Județean Buzau. Femeia are febra, dureri in gat si tuse. Medicii i-au prelevat probe pentru coronavirus pe…

- Un baietel de un an si doua luni din localitatea Pechea, suspect de coronavirus, a fost adus, marti seara, cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase din Galati. Potrivit reprezentantilor spitalului, copilul era in izolare la domiciliu, alaturi de familia sa, dupa ce tatal lui a revenit din Italia pe…

- Un barbat de 45 de ani, șofer de tir, este suspect de coronavirus la Timișoara. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase spun ca acesta a intrat vineri in țara și a avut simptome exact ca femeia de 38 de ani confirmata tot vineri cu Covid-19. Pacientul suspect de infecție cu coronavirus s-a prezentat…

- Cercetatorii de la un spital din Milano, in nordul Italiei, au reusit sa izoleze "versiunea italiana" a noului coronavirus, care "circula neobservata de cateva saptamani" in peninsula, transmite vineri AFP, citandu-i pe specialistii implicati in eforturile de a descoperi sursa epidemiei."Epidemia…

- Parlamentul European a recomandat angajatilor, care au calatorit in ultimele 14 zile in regiunile din nordul Italiei afectate de coronavirus, sa ramana acasa in autoizolare. Angajatii Parlamentului European sunt sfatuiti sa lucreze de acasa daca au calatorit recent in regiunile italiene Lombardia, Piemont,…