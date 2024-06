Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiada Asiatica de Fizica a avut loc in Malaezia, la Perak, in perioada 3 - 10 iunie, 2024, unde 8 elevi romani au reușit performanțe extraordinare. Printre acestea se numara și elevul clujean, Teofil Voicu, de Colegiul Național Emil Racovița din Cluj-Napoca care a reușit sa obțina medalia de argint.“Tocmai…

- Lotul de elevi care a reprezentat județul Suceava la faza nationala a Olimpiadei de Fizica, din perioada 21-26 aprilie, de la Brașov, s-a intors cu o medalie de argint, patru medalii de bronz și doua diplome de onoare, oferite de Societatea Romana de Fizica.Medalie de Argint și-a adjudecat ...

- In perioada 2-7 aprilie, la Targu Mureș s-a desfașurat etapa nationala a Olimpiadei Nationale de Matematica pentru clasele IX-XII, editia 74. Din Maramureș au participat 14 elevi, insoțiți de prof. Darolți Erika, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare. Conf. univ. dr. Horvat-Marc Andrei,…