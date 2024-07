Sursa foto: Shutterstock.com In prezent, lumea afacerilor este caracterizata de cateva elemente esențiale, cum ar fi sustenabilitatea, protecția mediului și gestionarea eficienta a problemei deșeurilor din ambalaje. Aceasta din urma situație este una problematica, deoarece in Romania nu sunt atinse țintele minime de reciclare in aceasta privința, ceea ce duce la poluare și la creșterea amprentei de carbon a companiilor implicate in producția și desfacerea de marfuri ambalate. Avand in vedere aceste elemente, se impune ca fiind necesara adoptarea unor masuri specifice care sa duca la reducerea…