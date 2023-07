Patru mașini parcate, accidentate grav în cîteva secunde O șoferița a intrat cu mașina in patru automobile parcate linga un magazin din sectorul Buiucani al capitalei. In urma accidentului, mașinile au fost grav avariate. Potrivit poliției, accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 04:05, in sectorul Buiucani al capitalei. Un automobil, condus de o tinara de 27 de ani, a accidentat patru mașini parcate regulamentar. Din motive necunoscute, a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

