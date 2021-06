Patru mașini, distruse de flăcări la Botanica Noapte de foc in sectorul Botanica din Capitala. Patru automobile au fost mistuite de flacari. Ofiterul de presa al IGSU, Liliana Puscasu, a comunicat ca incendiul a avut loc pe bulevardul Dacia 29, in jurul orei 04:00. Au ars doua automobile inițial, apoi flacarile s-au raspindit si la alte doua masini parcate in preajma. Incendiul a fost lichidat in jurul orei 04:30. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

