Patru MAROCANI au "evadat" dintr-un centru de CARANTINA din Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Patru marocani au fugit dintr-un centru de carantina din județul Arad. Autoritațile au reușit sa gaseasca, de luni dimineața, doar unul dintrei ei, iar ceilalți trei sunt cautați. Poliția precizeaza ca in dimineața zilei de luni a fost constatata absența dintr-un centru de carantina a patru persoane…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia. Directia de Sanatate Publica a solicitat interventia fortelor de ordine.