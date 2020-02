Patru mari proiecte de infrastructură din Gorj sunt blocate Patru mari proiecte de infrastructura rutiera din Gorj sunt blocate de mai mulți ani. Este vorba de varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu, realizarea proiectului tehnic și a studiului de fezabilitate pentru viitorul Drum Expres Craiova – Targu Jiu. Un alt proiect despre care nu se mai știe nimic este cel care vizeaza modernizarea DN 67B, care face legatura intre comuna gorjeana Scoarța și județul Argeș. Nu in ultimul rand, DN 66, Bumbești-Jiu – Petroșani, care a beneficiat de modernizarea carosabilului inca mai are nevoie de fonduri pentru finalizarea investiției. Mai este nevoie de un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

